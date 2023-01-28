"Хочу приносити якомога більше перемог Динамо, прогресувати та щоб усе виходило. Щодо особистих цілей – прагну забивати якомога більше голів, а також потрапити та закріпитися в основному складі.

Динамо офіційно продовжило контракт з півзахисником – він був одним з найкращих у таборі суперника

Контракт з Динамо – це мрія дитинства, ще з виступів в Академії. І завдяки наполегливій роботі цей день прийшов.

Виступаючи за Кривбас у оренді, я набрався сміливості, додалося досвіду, завдяки чому зараз психологічно легше і тренуватися, і грати. Хоча у порівнянні з Кривбасом в Динамо ми більше бігаємо, багато вправ із м'ячем, та й загалом тренувальні заняття триваліші.

Які вимоги тренерського штабу до мене особисто? У першу чергу, не хвилюватися, грати на команду, демонструвати свої сильні якості на футбольному полі. Мене називають "другим Циганковим"? Краще нехай кажуть "перший Волошин", – цитує Назара офіційний сайт "біло-синіх".

Нагадаємо, 19-річний півзахисник продовжив контракт з киянами, підписавши угоду до 2027 року.

"Господи, краще вже загинути, ніж далі мерзнути": ультрас Шахтаря – від махачу до війни, "Бєркут-Бєркут" і нікчеми з РФ