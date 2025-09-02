"Про виклик до збірної мені сказав адміністратор Динамо, але я відразу не повірив. Повірив лише тоді, коли інформація з’явилася в Instagram. Коли я дізнався про це, поруч був батько. Він був дуже задоволений. Це для мене максимальний бал за важливістю в кар’єрі. Кожен футболіст мріє потрапити до національної збірної. Поки що я не надто хвилююся, спокійний і маю надію, що так буде й надалі.

Перехід із футболу молодіжних збірних на рівень дорослих команд буде для мене великим поштовхом у кар’єрі. Для мене це дуже важливо.

Хоча Франція й найсильніший суперник у нашій групі, у мене немає страху перед нею. Найгрізнішим нашим опонентом серед французів я вважаю Кіліана Мбаппе.

Хотів би під час цього виклику дебютувати у збірній. Готовий грати під будь-яким номером", – сказав Волошин для прес-служби УАФ.

Нагадаємо, цієї осені збірна України стартує у відборі до ЧС-2026. "Синьо-жовті" 5 вересня в польському Вроцлаві прийматимуть Францію (початок о 21:45 за Києвом), а 9 вересня в Баку зустрінуться з Азербайджаном (19:00). Також у групі D є Ісландія.

