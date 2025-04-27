Гранада зіграла внічию з Ельче (1:1) у 37 турі іспанської Сегунди. Результат та відоогляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Сегунда, 37-й тур

Гранада – Ельче – 1:1

Голи: Цітаішвілі, 13 – Плано, 16

Нереалізований пенальті: Боє, 50 (Гранада)

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Гранада приймала лідера чемпіонату Ельче. Георгій Цітаішвілі відкрив рахунок вже на 13 хвилині. Грузин перехопив передачу суперника на своїй частині поля, протягнув на неймовірній швидкості м'яч до штрафного майданчика і більярдним ударом забив. Цітаішвілі майже скопіював свій гол, який оформив у ворота Кореї, виступаючи за молодіжну збірну України на ЧС-2019.

Втримати перемогу Гранаді не судилося. Ельче відновив рівновагу. По перерві господарі мали змогу вийти вперед, але Боє не зумів забити пенальті.

До слова, Цітаішвілі у поточному сезоні за Гранаду забив 5 голів та віддав три асисти у 35 матчах у всіх турнірах. За іспанський клуб Георгій виступає на правах оренди з Динамо.

Гранада перебуває на шостій сходинці у таблиці з 59 балами і продовжує боротися за вихід у плей-офф.