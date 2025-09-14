– На початку матчу відбулася акція протесту від фанатів Динамо. Як ця ситуація відчувалася на лаві запасних?

– Звісно, коли гравець, який приїжджає до нас, репостить такі відео у соцмережах – це не дуже добре. Але подивимося, як буде далі, що він на це скаже, як буде себе вести в Україні.

Шовковський розкрив, чому Динамо втратило перемогу над Оболонню: "Помітив, що є якесь неоналаштування"

– Як ви прийняли Владислава Бленуце у колективі? Як з ним спілкуєтеся?

– Він вчора потренувався вперше, тому особливо ще не спілкувалися, тож поки що нічого не можу сказати.

– Який у вас настрій після повернення зі збірної України?

– Настрій впав, адже ми не змогли здобути перемогу у збірній та зараз не змогли перемогти Оболонь з Динамо. Тож настрій поганий. Але нічого, ми будемо працювати, щоб надалі перемагати.

– Чи головний тренер вже говорив з вами після матчу?

– Так, говорив, але, що саме сказав – це секрет, – цитує Назара Волошина прес-служба Динамо.

Додамо, що попри втрату очок з Оболонню (2:2) Динамо залишилось на першому місці в турнірній таблиці УПЛ завдяки нічиїй Шахтаря та Металіста (1:1).

Динамо у доданий час втратило перемогу над Оболонню – Буяльський оформив дубль асистів, ювілейний гол Караваєва