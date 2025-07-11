Вінгер Динамо офіційно проміняв Іспанію на 2-разового володаря Кубка Франції
Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі перейшов у Метц.
Метц на своєму офіційному сайті оголосив про підписання вінгера Динамо Георгія Цітаішвілі. 24-річний атакувальний гравець збірної Грузії уклав контракт із клубом до червня 2026 року.
Вінгер Динамо на порозі переходу до клубу з топ-5 чемпіонатів Європи – джерело розкрило деталі угоди
Цітаішвілі став другим грузином в історії Метца після Жоржа Мікаутадзе. Минулого сезону Цітаішвілі провів вдалу оренду в іспанській Сегунді за Гранаду, де зіграв 36 матчів, забив 7 голів і віддав 4 результативні передачі.
Нагадаємо, в складі Динамо Цітаішвілі провів 24 поєдинки, в яких відзначився 2 асистами. Transfermarkt оцінює гравця у 2 мільйони євро. Контракт Цітаішвілі з Динамо чинний до 30 червня 2026 року.
"Лобановський любив мене як власного сина". Юрчишин у 1979-му: атомні Карпати, запрошення Бєскова, голи збірній Росії