Метц на своєму офіційному сайті оголосив про підписання вінгера Динамо Георгія Цітаішвілі. 24-річний атакувальний гравець збірної Грузії уклав контракт із клубом до червня 2026 року.

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Цітаішвілі став другим грузином в історії Метца після Жоржа Мікаутадзе. Минулого сезону Цітаішвілі провів вдалу оренду в іспанській Сегунді за Гранаду, де зіграв 36 матчів, забив 7 голів і віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, в складі Динамо Цітаішвілі провів 24 поєдинки, в яких відзначився 2 асистами. Transfermarkt оцінює гравця у 2 мільйони євро. Контракт Цітаішвілі з Динамо чинний до 30 червня 2026 року.

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Fensch Voyages vous présente notre nouvelle recrue ! — FC Metz ☨ (@FCMetz) July 11, 2025

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