Півзахисник Динамо Кирило Пашко став гравцем Легії, повідомляє офіційний сайт польської Екстракляси.

Динамо придбало заміну Ванату завдяки Луческу – відома сума, яку віддали за скандального гравця

Обидва клуби наразі не повідомляли про перехід, однак за даними Transfermarkt 19-річний правий вінгер виступатиме за гданців на правах оренди. Угода розрахована до 30 червня 2026 року. Кирило вже включений у заявку Лехії на сезон 2025/26.

Нагадаємо, Пашко – вихованець Динамо, однак за головну команду поки не дебютував (виступав за U-17 та U-19). Відправлявся в оренду в Зорю. Минулого сезону Кирило провів чотири матчі в чемпіонаті України U-19 і один раз зіграв в Юнацькій лізі УЄФА, проте не зумів відзначитись результативними діями.

До слова, Пашко став вже шостим українцем у складі Лехії. Крім нього кольори гданського клубу захищають голкіпер Богдан Сарнавський, захисник Максим Дячук, півзахисники Іван Желізко та Антон Царенко, а також форвард Богдан В'юнник.

Лехія в 7-ми турах здобула одну перемогу, двічі зіграла внічию і зазнала чотирьох поразок, однак йде у турнірній таблиці Екстракляси без очок останньою – минулого сезону клуб був оштрафований якраз на п'ять балів через фінансові проблеми.

"Повертаюся через дві години, а він чекає, як Хатіко": Оріховський про життя після ДТП, Динамо і каву із Зіданом