Вінгер Динамо на порозі переходу до клубу з топ-5 чемпіонатів Європи – джерело розкрило деталі угоди
9 липня 16:30 - Читати іншою мовою
Георгій Цітаішвілі, схоже, продовжить кар'єру у французькій Лізі 1.
24-річний грузин підписав річну орендну угоду з Метцом – клубом, що нещодавно повернувся до елітного дивізіону Франції, повідомляє Geo Team.
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Минулого сезону Цітаішвілі виступав за іспанську Гранаду на правах оренди, однак клуб не зміг вийти до Прімери, і гравець нещодавно покинув команду.
До слова, у минулому сезоні Георгій провів 39 матчів за Гранаду, у яких забив 7 голів та віддав 4 асисти. Контракт 24-річного грузина з Динамо чинний до 30 червня 2026 року.
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