24-річний грузин підписав річну орендну угоду з Метцом – клубом, що нещодавно повернувся до елітного дивізіону Франції, повідомляє Geo Team.

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Минулого сезону Цітаішвілі виступав за іспанську Гранаду на правах оренди, однак клуб не зміг вийти до Прімери, і гравець нещодавно покинув команду.

До слова, у минулому сезоні Георгій провів 39 матчів за Гранаду, у яких забив 7 голів та віддав 4 асисти. Контракт 24-річного грузина з Динамо чинний до 30 червня 2026 року.

????: Giorgi Tsitaishvili has reached agreement with Metz



the 24-year-old Georgian will sign a one-year dry loan deal with the French club.



Per Geo Team, Player is set to arrive in France tomorrow, where he will undergo a medical check and sign the contract ️ pic.twitter.com/Or8KBTeIez — Geo Team (@Geo__team) July 9, 2025

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