Вінгер Динамо може поповнити лави українців у Європі – закордонний клуб хоче і екс-форварда Шахтаря
Максим Брагару та Данило Сікан можуть опинитися в одній команді.
Газіантеп планує підсилити атакувальну лінію і розглядає кандидатури двох українських футболістів – Максима Брагару з Динамо та Данила Сікана з Трабзонспора, повідомляє Gaziantep Referans Gazetesi.
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За інформацією джерела, перемовини з Брагару вже стартували, а щодо Сікана турецький клуб готує офіційну пропозицію.
У сезоні 2024/25 22-річний Брагару провів за Динамо 24 матчі та забив один гол. Сікан, своєю чергою, відзначився трьома м’ячами та двома асистами в 18 поєдинках за Трабзонспор.
До слова, минулого сезону Газіантеп фінішував на 14 місці турецької Суперліги.
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