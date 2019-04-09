Вінгер Де Пена близький до підписання контракту з Динамо – він перебуває на перегляді більше тижня

Київське Динамо продовжує шукати варіанти підсилення складу через дефіцит гравців у лінії атаки.

Київське Динамо незабаром може підписати контракт з уругвайським вінгером Карлосом Де Пеною, який перебуває на перегляді в клубі вже більше тижня, інформує Sportarena. У Динамо 27-річного уругвайця порекомендував один із колишніх тренерів "біло-синіх".

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Карлос Де Пена перебуває без клубу з початку року. Останньою командою вінгера був уругвайський Насьйональ, в якому він і починав свою професійну кар'єру. Раніше півзахисник також виступав у складі англійського Міддлсбро та іспанського Реала Ов'єдо.

Нагадаємо, нещодавно Че Че та Вітор Буено покинули Динамо. Обидва гравці перейшли до Сан-Паулу.

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