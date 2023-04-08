Вінгер Чорноморця пропустить матч УПЛ – все через звичний трюк для чемпіонату України
8 квітня 22:41 - Читать на русском
Півзахисник Чорноморця Артур Авагімян, права на якого належать Олександрії, не зможе зіграти в поєдинку 20-го туру.
завершено
Олександр Демченко 45+2’
45+2’ Олександр Демченко
Матч між Чорноморцем та Олександрією відбудеться без Артура Авагімяна, інформує Telegram-канал ТаТоТаке.
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Причина досить банальна: керівництво Олександрії заборонило гравцю виходити проти клубу, якому він належить.
Додамо, що Авагімян у цьому сезоні зіграв у 11 матчах за Чорноморець, але не відзначався результативними діями.
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