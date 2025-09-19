– Які перші емоції після перемоги над своїм попереднім клубом?

– Перемагати завжди приємно! Тим більше, коли граєш проти колишньої команди, завжди хочеш себе проявити в такій грі та здобути перемогу. І нам це вдалося. Емоції переповнюють, для нас усе склалося якнайкраще.

– Загалом як складався матч, які відчуття зсередини?

– Матч був непростий, досить інтенсивний з обох сторін. Карпати, можливо, трохи більше володіли м’ячем, але ми дуже непогано вибігали в контратаки й створили достатньо моментів.

– Довелося багато захищатися, багато боротися. Чи можна сказати, що «Буковина» свідомо відійшла від свого футболу і це було планом на гру?

– Ні, ми не відходили від свого футболу. У нас був чіткий план від тренерів: грати спокійно, без тиску. Це на Карпати тиснула їхня ситуація в чемпіонаті, де вони ще не перемагали. Ми ж вийшли на поле спокійно та добре відпрацювали – і, як на мене, Карпатам було дуже нелегко у цьому матчі, – цитує Підлепенця прес-служба Буковини.

Нагадаємо, що Євген цього літа перейшов до Буковини саме з Карпат.

