Понад місяць тому Ілля Забарний дебютував у складі ПСЖ. Захиснику знадобилося лише шість матчів, щоб відкрити лік своїм голам за парижан.

"Забарний грав на високому рівні": Луїс Енріке оцінив дебютний гол українця і розповів про травми перед матчем з Барсою

Загалом українець за всю кар'єру забив шість голів (магія чисел якась), тому кожен м'яч має особливе значення. Крім того, в чемпіонаті Франції не так багато було українців, а ще менше – забивали.

І щось всередині підказує, що це не останній гол Забарного за ПСЖ, бо Маркіньйос за 12 років у своєму активі має аж 42 м'ячі. Для центрального захисника це досить непоганий здобуток. Враховуючи, що Іллю розглядають саме як заміну бразильцю, то в колонці українця з’явився черговий плюсик.

Ліга чемпіонів – спортивна подія, яку неможливо пропустити! Тож вмикай свої гаджети на гучність та спостерігай за найзапеклішими футбольними баталіями разом із HLIBNY DAR.



HLIBNY DAR. Витримана мʼякість. Тобі справжньому!

Перед матчем із Марселем деякі вболівальники ПСЖ запитували, коли ж найкращі якості Забарного будуть проявлятися у грі. Чекати у Парижі ніхто не хоче, і попри невелику кількість матчів Іллі, дивіденди очікують ще на вчора. Здавалося, що розпещена трансферами публіка Парк де Пренс не буде занадто тиснути на українця, а виявилося – таки буде.

Фіаско ПСЖ на Велодромі трохи відійшло на другий план через церемонію вручення "Золотого м'яча", але від пильного погляду французької преси не сховався Забарний. Вже тоді українця хвалили, не дивлячись на результат. Після гола у ворота Осера оди стали гучнішими, а L'Equipe розмістив Іллю на першій шпальті. Не так часто видання калібру L'Equipe роблять такі речі.

"Після передачі від Вітіньї українець виграв боротьбу у Сіве й відкрив рахунок своїм голам у футболці ПСЖ ударом з лівої в падінні (32 хвилина). В обороні він додав надійності, хоча в останні двадцять хвилин трохи збився з ритму. Наприкінці матчу (90+3) припустився помилки – зрештою, без наслідків".

Саме так L'Equipe описав гру Іллі, поставивши йому шістку. Таку оцінку заслужила більшість гравців ПСЖ.

Le Parisien, який закликав фанатів не поспішати з висновками і дати Забарному час на адаптацію, розщедрився на 7 балів. До слова, раніше паризька газета не була настільки доброю.

"Його перший гол у футболці паризького клубу став вінцем упевненої гри, під час якої він повністю контролював оборону. Швидкий і авторитетний, жодного разу не опинився під серйозним тиском. Дуже невдала передача наприкінці компенсованого часу могла дорого коштувати й показала, що його концентрація іноді дає збої. Поєдинок із Барселоною дасть значно чіткіше уявлення про його справжній потенціал".

Le Figaro зазвичай ігнорує тих, хто чимось не виділився (або провалився), але після Осера видання не промовчало.

"Вишуканим ударом лівою з носка Ілля Забарний порадував Парк де Пренс. Гол багато в чому завдячує не менш вишуканій передачі Вітіньї. Хай там як, цей перший м’яч українця за ПСЖ прийшов дуже вчасно. Адже у найближчі тижні Забарний матиме нагоду регулярно грати через відсутність Маркіньйоса… Вже минулого понеділка в Марселі (поразка 0:1) колишній гравець Борнмута проявив себе, а тепер провів по-справжньому якісний матч. Йому можна пробачити втрату м’яча у власному штрафному наприкінці гри".

32’ Zabarnyi qui ouvre le score sur un caviar de Vitinha 1-0 #PSGAJA pic.twitter.com/TdVpTW05lU — Dounia Mesli (@Mesli_Dounia) September 27, 2025

Get French Football News взяв приклад з LP, поставивши Забарному сімку, не забувши при цьому нагадати про помилки Іллі в минулих матчах. Здається, що GFFN трохи нетерплячі, як і фанати ПСЖ. Все ідеально одразу не буває.

"Українець відкрив лік своїм голам за ПСЖ й був упевненою фігурою в обороні. Значно краща гра, окрім кількох хитких моментів у компенсований час, після серії недавніх помилок у його виступах".

Foot Mercato відзначає стрімкий зліт Забарного на тлі відсутності Маркіньйоса. Видання виступ українця оцінило у сім балів та визнало його найкращим гравцем матчу.

"Зосереджений і дисциплінований, він зріло компенсував відсутність Маркіньйоса та привніс такий необхідний команді спокій у виході з оборони. У секторі, який часто критикували від початку сезону, молодий українець із кожним матчем доводить, що є одним із найнадійніших літніх придбань парижан.

Забарний майже не залишав простору суперникам. Так, він виграв лише половину єдиноборств на землі й жодного у повітрі, але компенсував це читанням гри та холоднокровністю у штрафному. Єдиний мінус – помилка в кінці матчу, яка могла призвести до удару Осера, але цього разу обійшлося".

Один із експертів Александр Карвалью зазначив, що Забарний довів своєю грою: кошти на нього витратили недарма. А ще відзначив Лукаса Беральдо, який теж забив гол.

Востаннє центральні захисники забивали в одному матчі у 2022 році – проти Анже. Тоді відзначилися Серхіо Рамос та Маркіньйос.

Вже у середу, першого жовтня, Іллю Забарного чекає випробування Барселоною. За відсутності Маркі на українця ляже величезна відповідальність за оборону ПСЖ. Це шанс продемонструвати свої лідерські якості і вже зараз забронювати за собою місце в основі. Перші кроки зроблені.

ПСЖ розбив Осер – Забарний забив гол-шедевр і перепросив, українець залякує Барселону, нові втрати, 2 дебютанти перед ЛЧ