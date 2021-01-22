"Робота з Ночентіні залишила приємні враження. Оскільки я знаю італійську мову – ми багато спілкувалися. Він якісний фахівець, почерпнув у нього багато нового і цікавого.

Шевченко запросив до тренерського штабу збірної України ще одного італійця

Він багато розповідав про європейський футбол, систему підготовки в Наполі, тактичні схеми. Мені подобався його стиль і філософія.

Він допоможе українському футболу в роботі з національними збірними. Цей фахівець вже багато чого знає. Всі тренери звертають увагу на молодь, він теж зіграє свою позитивну роль у цьому процесі", – сказав Кравченко у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, Ночентіні працюватиме у тренерському штабі Андрія Шевченка тренером-аналітиком по молодіжних командах. Кравченко має досвід роботи з італійським фахівцем – свого часу Луїджі працював у СК Дніпро-1.

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