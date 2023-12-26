Марина Трубіна, дружина голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна, зізналась, як вони закрили питання з житлом у Лісабоні.

– Ви вже облаштувалися в Португалії? Розкажи, як довго шукали дім. Я так розумію, це Бенфіка допомагає вам орендувати цей будинок?

– Взагалі, клуб дуже допомагає, але в цьому будинку раніше жив футболіст Яремчук.

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– Роман Яремчук?

– Так, це будинок Христини й Романа, ми винаймаємо в них будинок і проживаємо тут. Це дуже легко, тому що не потрібні жодні контракти.

– Ви товаришуєте з родиною Яремчуків?

– Коли вже приїхали сюди – так, трішки почали. Тому що багато питань по побуту, і треба все з'ясовувати у Христини.

– Що вони вам радили стосовно Португалії загалом?

– Такого нічого не було. Ми просто спілкуємося щодо будинку. З порадами нам допомагає наш сусід. Він жив у Харкові довгий час.

– Португалець?

– Так. Він знає нашу мову і з нами спілкується. Він дуже багато знає та допомагає. З Христиною та Романом ми вирішуємо тільки побутові проблеми, коли щось буває.

– Якщо не секрет, скільки коштує оренда такого будинку на місяць?

– Всі фінансові питання вирішує Анатолій, я навіть не питала. Я вирішую побутові проблеми, на ньому фінанси – ми так усе розподілили, – сказала Марина Трубіна в інтерв'ю Анні Ребровій.

Нагадаємо, Трубін перейшов у Бенфіку з Шахтаря влітку 2023 року. У поточному сезоні провів за португальців 19 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 17 голів (ще у 7 поєдинках відстояв "на нуль"). Яремчук виступав за Бенфіку з липня 2021-го по серпень 2022 року.

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