"Він зробив занадто багато помилок. Було дві-три ситуації, коли Упамекано не вистачало концентрації з ухваленням ризикованих рішень. Цього ніколи не повинно ставатися на такому високому рівні й в цій частині поля, біля своїх воріт.

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Він ще навчиться. Ми не сердимося на нього, він ще молодий і все ще робитиме помилки. Але в матчі такого рівня потрібно грати без помилок, щоб добитися результату", – цитує наставника Баварії L'equipe.

Підопічні Томаса Тухеля програли в першій чвертьфінальній зустрічі Манчестер Сіті (0:3). Матч-відповідь запланована на 19 квітня.

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