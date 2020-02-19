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"Він знає мене краще, ніж моя дружина", – найкращий бомбардир Серії А зізнався, кому завдячує своїм досягненням

19 лютого 21:05 555 Читать на русском
"Він знає мене краще, ніж моя дружина", – найкращий бомбардир Серії А зізнався, кому завдячує своїм досягненням
Луїс Альберто та Чіро Іммобіле / Фото ФК Лаціо

Нападник Лаціо Чіро Іммобіле розповів про свої стосунки з партнерами по команді.

"Я порозумівся з усіма хлопцями в команді, мої партнери приголомшливі. Луїс Альберто знає мене краще, ніж моя дружина.

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Хоакін Корреа і Феліпе Кайседо – обидва мої друзі та виняткові футболісти. Мені комфортно з Мілінковіч-Савічем, Стракоша теж сильний гравець. Лукас Лейва поводиться як чемпіон на полі і за його межам", – написав Іммобіле в instagram.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Серії А Чіро відзначився 26-ма голами, а Альберто здіснив 12 асистів. У турнірній таблиці Лаціо лише на один бал відстає від Ювентуса.

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Італія Сергєй Мілінковіч-Савіч Сергєй Мілінковіч-Савіч Феліпе Кайседо Феліпе Кайседо Чіро Іммобіле Чіро Іммобіле Карлос Хоакін Корреа Карлос Хоакін Корреа Лаціо Лаціо Луїс Альберто Луїс Альберто
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