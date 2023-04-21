Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз не впевнений, що у Давіда Де Хеа є майбутнє в команді Еріка Тен Хага після ганебної поразки від Севільї (0:3) у чвертьфіналі Ліги Європи.

Напередодні Манчестер Юнайтед вилетів з Ліги Європи, зазнавши фіаско у Севільї. Давід Де Хеа отримав три "сухі" м'ячі, до двох із яких причетний безспосередньо. Спершу іспанський кіпер ризиковано віддав на Харрі Магуайра, який втратив м'яч поблизу власних воріт, а наприкінці гри подарував гол Юссефу Ен-Несірі.

Епічний провал манкуніанців у відеоогляді матчу Севілья – Манчестер Юнайтед – 3:0

Легенда "червоних дияволів" Пол Скоулз розкритикував гру Де Хеа, який виступає за Ман Юнайтед ще з часів сера Алекса Фергюсона (2011 року).

"Він був фантастичним воротарем, але не фантастичним футболістом. Всі бачили пас, який Де Хеа віддав Магуайру. Можливо, Магуайр і хотів цю передачу, але потрібно читати ситуацію. Аналізувати те, що відбувається на стадіоні. Це було явно недоречно. Незалежно від того, що просить тренер, потрібно аналізувати конкретну ситуацію.

У Манчестер Сіті Гвардіола практично гарантовано сказав би притримати м'яч. Думаю, що Де Хеа змусив нервувати усю команду. Велике питання, чи вписується він у філософію Еріка Тен Хага", – цитує Скоулза Marca.

В чемпіонаті Англії манкуніанці посідають 3 місце. Ерік Тен Хаг у дебютному сезоні вже виграв з МЮ один трофей – Кубок англійської ліги.

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