"Є гіркота та розчарування від результату. Після збалансованого першого тайму матч відкрився, ми зробили занадто багато помилок. Наприкінці матчу у нас були гострі моменти, з яких ми повинні були забивати голи.

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Для нас це прямі зіткнення, кожен матч вимагає жертв. З цієї точки зору я не можу в чомусь звинувачувати хлопців. Нам потрібно рости, щоб залишитися в Серії А. Нам потрібно внести деякі поправки. Нам негайно потрібно перегорнути цю сторінку, оскільки нас чекає ще один важливий матч, і ми повинні бути готовими. Я не шукаю собі виправдання, це нормально, що нам не вистачає гравців, які відсутні, але ми повинні якнайкраще підготуватися до наступного матчу.

Гра Маліновського? Сьогодні у мене був вимушений вибір, тому що у Пушкаша були судоми після Кубка Італії, а в Екубана були проблеми. Ми адаптували Руслана, який добре працював. Коли він буде у найкращій формі, він теж зможе багато дати", – цитує Джилардіно Сalciomercato.