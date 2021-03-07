Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру висловився щодо травми Тараса Степаненка, яку той отримав 21 лютого у матчі проти Руха.

"Інформація щодо Степаненка? На це питання відповість медичний департамент. Наразі гравець зі мною не працює.

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І поки що медичний департамент не надав мені якоїсь точної дати, коли він до мене повернеться", – цитує Каштру офіційний сайт Шахтаря.

За інформацією ЗМІ, у Тараса Степаненка серйозні проблеми з коліном, через що він не зможе взяти участі у найближчих матчах "гірників", зокрема і проти Роми в 1/8 фіналу ЛЄ – 11 та 18 березня.

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