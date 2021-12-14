"Я до цього ставлюся негативно. Журналісти пишуть іноді хороше, іноді погане. Завжди є задоволені, є незадоволені. І завжди будуть провокації. Тим більше, Жені треба бути стриманішим. Він зараз на перших сторінках, хоче рекорд побити. Він же не Вася із якогось села.

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Завжди його тишком-нишком зніматимуть, з трибун його провокуватимуть. Потрібно вміти себе стримувати. Це неправильно, я згоден, але різні люди є, всіх не заткнеш. На цьому люди роблять собі якийсь піар. І таких людей багато, але й добрих дуже багато. Треба не порошити, а трохи зважувати всю інформацію", – поділився Воробей у програмі В Десятку.

Нагадаємо, у мережі з'явився аудіозапис, на якому Євген Селезньов погрожує фізично поквитатись із журналістом Андрієм Сеньківим за його висловлювання.

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