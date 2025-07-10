"Все залежить виключно від Очеретька. Минулий сезон, погоджуюсь, відіграв дійсно на пристойному рівні й гарно себе зарекомендував. Хоча він і в Дніпрі-1 грав на рівні.

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Рік від року Очеретько додає у своїй майстерності та що-що, а конкурувати з Судаковим чи Бондаренком він здатний. Йому головне бути психологічно стійким, бути готовим битись за місце у складі", – цитує Олександра Кучера Український Футбол.

Нагадаємо, що Очеретько провів минулий сезон у складі Карпат. За львів'ян він відіграв у 26 матчах та оформив 2+1 за системою гол+пас. У червні півзахисник виступав у складі молодіжної збірної України на Євро-2025.

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