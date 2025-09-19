"Атмосфера була фантастичною. Ми бачили, як інтенсивно грав Ньюкасл. Цього ми і очікували; ми були впевнені в собі і вірили в свої сили. Дуже важливо почати сезон з трьох набраних очок. У минулому сезоні ми програли Монако в першому турі. Це допомагає нам ставати все кращими і кращими.

Дубль Рашфорда у відеоогляді матчу Ньюкасл – Барселона – 1:2

Дубль Рашфорда? Він завжди так грає на тренуваннях, і сьогодні ми це побачили в грі. Я радий за нього. У нападі у нас багато хороших гравців, і він один з них. Я радий, що він у нас є. Він дає нам більше можливостей. Добре, що він у нас є.

Ці два голи дуже допоможуть Маркусу зробити наступний крок. Дуже важливо, щоб він був упевнений у собі і відчував себе добре. Ці голи неймовірно важливі для нього на наступних етапах", – цитує Фліка ВВС.

Барселона втримала важку перемогу над Ньюкаслом – Рашфорд переломив гру, оформивши дебютний дубль за "блаугранас"