"Я не знаю, чи є Рамос найкращим пенальтистом світу. Я вважаю критику нормальним явищем.

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Ми знаємо, де перебуваємо. На нього завжди чинять тиск, критикують чи хвалять. Потрібно знати, як справлятися з обома сторонами медалі. Я вважаю, що люди схвалюють хороші результати, а досягнення Серхіо настільки переконливі... Їх неможливо поставити під сумнів", – цитує тренера Marca.

Нагадаємо, що Серхіо Рамос примудрився не реалізувати два одинадцятиметрових проти швейцарців у Лізі націй. У вівторок, 17 листопада, "Фурія роха" в битві зі збірною Німеччини визначить переможця квартету.

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