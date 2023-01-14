"Думаю, що Ребров заслуговує прийняти таку серйозну махіну, як збірна України. Є футболісти, з якими він ще грав. Всі добре знають, що він хороша і позитивна людина, і як тренер теж.

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З його футбольним досвідом, який у нього був у Динамо, Тоттенхемі, та ще безлічі команд, думаю, що це досить класна перспектива для нашої збірної", – сказав Федецький у коментарі YouTube-каналу Футбол TIME.

Нагадаємо, нині збірна України без головного тренера – у Олександра Петракова 31 грудня завершився контракт і сторони вирішили його не продовжувати.

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