"Він заслуговує прийняти таку махіну": Федецький назвав ідеального тренера для збірної України
Екс-захисник "синьо-жовтих" Артем Федецький обрав свого кандидата на посаду наставника національної команди.
"Думаю, що Ребров заслуговує прийняти таку серйозну махіну, як збірна України. Є футболісти, з якими він ще грав. Всі добре знають, що він хороша і позитивна людина, і як тренер теж.
Петраков офіційно покинув пост наставника збірної України
З його футбольним досвідом, який у нього був у Динамо, Тоттенхемі, та ще безлічі команд, думаю, що це досить класна перспектива для нашої збірної", – сказав Федецький у коментарі YouTube-каналу Футбол TIME.
Нагадаємо, нині збірна України без головного тренера – у Олександра Петракова 31 грудня завершився контракт і сторони вирішили його не продовжувати.
Петраков має піти – ставка на результат не зіграла, рівень футболу падає, істерична родзинка приїлася