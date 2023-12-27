"Виникла пропозиція досить несподівано. Якщо я розумію, то все могло скластися з Інтером, але Бенфіка в останній момент зробила пропозицію і все вийшло так, як вийшло. Анатолій дуже радів, адже прагнув цього

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Якщо навіть конфлікт був, Анатолій завжди вирішує усі питання з агентами й, скажімо так, не завжди мене інформує про це, оскільки я буду переживати.

Я б не хотіла цю тему обговорювати, але знаю, що зараз усе добре, і найголовніше, що він зараз у Бенфіці", – сказала Марина Трубіна в інтерв'ю Анні Ребровій.

Нагадаємо, Трубін перейшов у Бенфіку з Шахтаря влітку 2023 року. У поточному сезоні провів за португальців 19 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 17 голів (ще у 7 поєдинках відстояв "на нуль")

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