"Він занадто багато п'є": білоруська телеведуча розповіла про знайомство з Мілевським

Відома ведуча Анна Бонд розповіла про статус Артема Мілевського у білоруському футболі.

"Дійсно, Мілевський – номер один у білоруському спорті, як харизматичний чоловік. Колись був у нас Родіонов як розумний чоловік, найрозумніший в білоруському футболі.

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З Мілевським ми спілкувалися. Мені здається, що він занадто багато п'є. Зараз йому треба дограти красиво сезон. Адже сьогодні брестське Динамо скотилося вже на 13 сходинку. Нехай у Мілевського все буде добре, адже у нього сьогодні нова, прекрасна, красива дівчина. До речі, колишня дружина депутата і олімпійського чемпіона Богдановича. У дівчат є, очевидно, тяга до спортсменів. У мене більше тяга до інших чоловіків", – сказала ведуча у коментарі виданню By.Tribuna.

Нагадаємо, 35-річний екс-форвард збірної України нині захищає кольори брестського Динамо. У поточному сезоні чемпіонату Білорусі Мілевський провів 11 матчів, в яких відзначився трьома голами.

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