"Він залишається в команді": Бартуловіч однозначно висловився щодо долі зірки збірної України в Металісті 1925
Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартуловіч відверто розповів про чутки щодо Івана Калюжного.
Іван Калюжний влітку приєднався до Металіста 1925, покинувши Олександрію. Утім, розмови навколо майбутнього півзахисника збірної України не вщухають. Була інформація, що Калюжний може перебратися до Відзева.
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"Не знаю, звідки хтось бере ці чутки. Іван – приклад для всіх, як потрібно працювати у команді. І я дуже ним задоволений. Він залишається і буде у нашій команді", – цитує Бартуловіча Tribuna.
Варто зауважити, що Металіст 1925 за підсумками минулого сезону повернувся до УПЛ. У першому турі чемпіонату України харків'яни зіграють проти Оболоні.