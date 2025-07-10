Іван Калюжний влітку приєднався до Металіста 1925, покинувши Олександрію. Утім, розмови навколо майбутнього півзахисника збірної України не вщухають. Була інформація, що Калюжний може перебратися до Відзева.

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"Не знаю, звідки хтось бере ці чутки. Іван – приклад для всіх, як потрібно працювати у команді. І я дуже ним задоволений. Він залишається і буде у нашій команді", – цитує Бартуловіча Tribuna.

Варто зауважити, що Металіст 1925 за підсумками минулого сезону повернувся до УПЛ. У першому турі чемпіонату України харків'яни зіграють проти Оболоні.

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