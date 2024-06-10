"Яка ситуація з долею трьох найкращих на думку вболівальників Чорноморця футболістів – півзахисників Артура Авагімяна, Зігі Бадібанги та воротаря Данила Варакути? Всі троє відпочивають. Їхні долі перебувають у стадії визначення (у першого завершується термін оренди, а у двох інших підходять до закінчення контракти, – прим.).

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Чи є вірогідність, що вони або ж хтось із них у команді залишаться? Вірогідність є. Проте можу сказати, що станом на сьогодні до конкретики щодо підписання документа ми не домовились. Якщо я скажу про те, що з кимось домовились, а завтра може таке бути, що футболіст скаже, що йому потрібен новий Бентлі. А ми скажемо: "У нас є лише нова Таврія".

Тобто все у процесі по усім трьом – як щодо Авагімяна спілкуємось, так і щодо Бадібанги розмовляємо. Це ж саме можу сказати і про Варакуту. Маємо на меті, щоб наміри продовжити співпрацю з цими футболістами реалізувалися", – сказав Місюра у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, раніше журналіст Віктор Вацко заявив, що у першій команді Чорноморця залишилось лише 5 гравців.

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