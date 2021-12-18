"Прогрес Різника? Гравець збірної України – це вже щось говорить. Приємно. Хотілося, щоб більше наших футболістів потрапляли до збірної, але поки що один, і радіємо. Інтерес до Різника, Тілля та Степанюка? Завжди хочеться, щоб у команді був хороший футболіст.

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Тільки збираєш, у нас було 4 молоді гравці, перспективні, тільки заграли – всіх "вкрали". Футболіст шукає, де йому найкраще. Зрозуміло, що життя футбольне коротке, кожен хоче заробити грошей. Я розмовляв з Різником, він за кордон дуже хоче. Але є ще контракт. Думаю, доб'є його і... Як би там не було, команда йому подякує – у довгий шлях та щастя побажаємо.

Півроку тому пропонували хороші гроші – мені дзвонив Палкін, питав. У нас є президент, який вирішує, що ми туди не ліземо. Просто не хочеться, щоб футболіст йшов безкоштовно, якщо є пропозиції", – зазначив Максимов у програмі ТРЕНДЕЦЬ.

У поточному сезоні УПЛ 21-річний Дмитро Різник зіграв 17 матчів, у яких пропустив 17 голів і відбив 5 пенальті, перевершивши багаторічний рекорд України. Основним претендентом на кіпера раніше називали Шахтар.

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