"Розумний, працьовитий і з вражаючою мускулатурою. Здатність Артема терпіти – звіряча. Довбик розумний тактично, він все розуміє правильно з першого разу, чи то на маленькій дошці, де Мічел зазвичай персоналізує інструкції, чи то на великій тактичній дошці, де загальні поради.

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Артем не дуже добре розмовляє іспанського, але чудово спілкується англійською. Він фізично сильний і їсть, як лев. У нього елітна мускулатура, яка дозволяє думати, що він навряд чи отримає травми", – пише Relevo, посилаючись на джерела з тренерського штабу команди.

Артем Довбик приєднався до Жирони влітку поточного року. З моменту приходу в клуб українець лише раз пропускав матч через травму. Загалом Артем зіграв за каталонців у 17 матчах у всіх турнірах. В його активі 10 голів та п'ять результативних передач.

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