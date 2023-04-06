"Результат дуже тішить. Головне, що ми пройшли далі. У другому таймі ми знайшли вільний простір. Перший гол був найважливішим. Ми сподівалися забити гол до перерви, виявивши стійкість в обороні, і це сталося – вітаю нападників. Потрібно було виходити та досягати результату, перемагати.

"Ти домінуєш, але йдеш на перерву за рахунку 0:1": Хаві – про гру Барселони проти Реала

Бензема? Ми знаємо, на що здатний Карім. Скільки б голів він не забив, він завжди хоче більшого. Він є прикладом для всіх нас. Потрібно трохи подумати – не лише гравцям Барселони, а й нам також. Це частина футболу. Замість того, щоб насолоджуватися, ми боремося", – цитує Вальверде Marca.

Нагадаємо, що в матчі проти Барселони нападник "вершкових" Карім Бензема оформив хет-трик. Мадридський Реал зіграє у фіналі Кубка Короля проти Осассуни. Зустріч запланована на 6 травня.

Реал вийшов у фінал Кубка Короля, знищивши Барселону на Камп Ноу – Бензема оформив перший хет-трик у Класіко