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"Він якийсь Зінченковіч, лестить Гвардіолі, а той ставить його у склад": Кварцяний прокоментував гру Зінченка

11 травня 11:23 3331 Читать на русском
"Він якийсь Зінченковіч, лестить Гвардіолі, а той ставить його у склад": Кварцяний прокоментував гру Зінченка
Олександр Зінченко / соцмережі

Президент Волині Віталій Кварцяний висловив свою думку щодо гри півзахисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка.

"Він хороший футболіст. Його найкраща якість, що він розкутий, не напружується. Йому дуже пощастило в житті – мати щастя потрапити в такий клуб. Видно, що він народився під щасливою зіркою.

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Він якийсь не Зінченко, а Зінченковіч, тому що дуже хитро лестить Гвардіолі, а той різко почав ставити його в склад. Він активний, себе пропонує, але і не ризикує. Він зараз дуже додав, він сам собі пробиває дорогу", – сказав Кварцяний програмі Трендец.

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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Віталій Кварцяний Віталій Кварцяний
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