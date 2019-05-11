"Він якийсь Зінченковіч, лестить Гвардіолі, а той ставить його у склад": Кварцяний прокоментував гру Зінченка

Президент Волині Віталій Кварцяний висловив свою думку щодо гри півзахисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка.

"Він хороший футболіст. Його найкраща якість, що він розкутий, не напружується. Йому дуже пощастило в житті – мати щастя потрапити в такий клуб. Видно, що він народився під щасливою зіркою.

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Він якийсь не Зінченко, а Зінченковіч, тому що дуже хитро лестить Гвардіолі, а той різко почав ставити його в склад. Він активний, себе пропонує, але і не ризикує. Він зараз дуже додав, він сам собі пробиває дорогу", – сказав Кварцяний програмі Трендец.

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