"Я сказав Лужному, що якщо він з Петровим індивідуально попрацює, то доведе його до досконалості. Але він не захотів. Я до Хацкевича не дійшов, подумав, що досить сказати Лужному.

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Візьміть працювати його, там ж у Динамо 77 полів, 10 баз, все є, басейни. Нехай плавають, обігрують. Продасте його. Де Ібрагімович був, там і Петров буде. Джеко в Ромі стоячи грає, а Петров уже вдвічі сильніший за нього. Це я вам кажу", – розповів Кварцяний в інтерв'ю Профутбол Digital.

До слова, Сергій Петров відіграв 81 хвилину в переможному кубковому матчі проти Шахтаря (1:0). Загалом у поточному сезоні він провів 19 матчів, в яких відзначився чотирма голами та двома асистами.

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