"Мессі по-справжньому заграв, коли йому був 21 рік, тож на цей час Ламін домігся більшого і грає краще, ніж Мессі в його 16, 17, 18 років.

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Єдина відмінність для мене полягає в стабільності. Мессі грав на неймовірному рівні 10, 12, 13 років. Чи здатен Ямаль на це? Чи здатен він залишатися голодним, здоровим? Чи здатен він не витати в хмарах?

Люди весь час кажуть: "Слухай, а навіщо він фарбує волосся?" Я ніколи не засуджую людей за те, що вони роблять, тому що спершу їх потрібно пізнати краще, а я не знаю Ламіна як людину. Тож нехай робить те, що хоче, він здається скромним хлопцем, який не боїться отримати м'яч. Щоразу, коли він втрачає м'яч, він робить нову спробу.

Він являє собою справжню загрозу в кожному матчі, тож він уже кращий за Мессі в цьому віці, але Мессі для мене залишається найкращим із тих, кого я бачив", – цитує де Бура Goal.

Нагадаємо, Ламін Ямаль у поточному сезоні відіграв за Барселону у 49 матчах, в яких забив 15 голів та віддав 24 асисти.

До слова, Рональд де Бур виступав за Аякс та Барселону. З нідерландським клубом він вигравав Лігу чемпіонів у 1995 році.

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