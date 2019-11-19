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"Він взагалі ненормальний чувак", – екс-гравець Металіста Валяєв назвав найжорсткішого легіонера часів Маркевича

08:00 254 Читать на русском
"Він взагалі ненормальний чувак", – екс-гравець Металіста Валяєв назвав найжорсткішого легіонера часів Маркевича
Марко Торсільєрі / фото з відкритих джерел

Колишній півзахисник Металіста Сергій Валяєв розповів про поведінку аргентинських легіонерів за часів управління командою Мироном Маркевичем.

"Вважаю, вони надто зарозумілі. Якщо їх порівнювати з бразильцями, то ті більш дружелюбні, позитивні. Було таке, що аргентинець виходить на тренування і кидає маніжку: "Я не буду тренуватися".

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Торсільєрі – взагалі ненормальний чувак. Він приїхав і почав всіх на тренуваннях вбивати, стрибати з двох ніг, зламав мене. Ми знаємо, де жорстко грати, де грубо, де є межа. Торсільєрі все це чудив, а тренери стоять і дивляться. По-моєму, один я рот відкривав: в сенсі, хлопці, що він робить? А там Торрес міг побитися з Торсільєрі. Пам'ятаю, як вони з'ясовували стосунки. Девіч щось з Торресом з'ясовував, я з Торсільєрі", – сказав Валяєв в інтерв'ю Youtube-каналу Stargorod Sport.

Нагадаємо, центральний захисник Марко Торсільєрі належав Металісту з 2012-го по 2015-й рік. У складі харківського клубу він зіграв 72 матчі та забив 1 гол.

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Марко Торсільєрі Марко Торсільєрі Металіст Металіст Сергій Валяєв Сергій Валяєв
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