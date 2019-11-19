"Він взагалі ненормальний чувак", – екс-гравець Металіста Валяєв назвав найжорсткішого легіонера часів Маркевича

Колишній півзахисник Металіста Сергій Валяєв розповів про поведінку аргентинських легіонерів за часів управління командою Мироном Маркевичем.

"Вважаю, вони надто зарозумілі. Якщо їх порівнювати з бразильцями, то ті більш дружелюбні, позитивні. Було таке, що аргентинець виходить на тренування і кидає маніжку: "Я не буду тренуватися".

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Торсільєрі – взагалі ненормальний чувак. Він приїхав і почав всіх на тренуваннях вбивати, стрибати з двох ніг, зламав мене. Ми знаємо, де жорстко грати, де грубо, де є межа. Торсільєрі все це чудив, а тренери стоять і дивляться. По-моєму, один я рот відкривав: в сенсі, хлопці, що він робить? А там Торрес міг побитися з Торсільєрі. Пам'ятаю, як вони з'ясовували стосунки. Девіч щось з Торресом з'ясовував, я з Торсільєрі", – сказав Валяєв в інтерв'ю Youtube-каналу Stargorod Sport.

Нагадаємо, центральний захисник Марко Торсільєрі належав Металісту з 2012-го по 2015-й рік. У складі харківського клубу він зіграв 72 матчі та забив 1 гол.

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