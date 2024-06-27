"Звичайно, я дуже розчарований. З таким підбором виконавців в українців не повинно було бути проблем з виходом з групи. Все зіпсував стартовий поєдинок з румунами, де, складається враження, не обійшлося без недооцінки суперника.

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Все ж, другий тайм наступного матчу зі словаками давав підстави сподіватися, що ще не все втрачено й підопічні Сергія Реброва зможуть взяти гору над бельгійцями, які останнім часом не вражають. На жаль, далася взнаки відсутність травмованих Віктора Циганкова та Михайла Мудрика, переконаний, їхня швидкість та креативність особливо стали б у пригоді після перерви, коли бельгійці виглядали втомленими.

Проте маємо те, що маємо. Доводиться достроково залишати Євро. Детальний аналіз виступу української збірної ще попереду, але очевидно, що ключові гравці виступили гірше, ніж очікувалося. Прикро, коли надії не справджуються", – сказав Маркевич у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, збірна України розгромно програла Румунії (0:3), здолала Словаччину (2:1) і розійшлась миром з Бельгією (0:0). У підсумку всі чотири команди набрали однакову кількість очок (по чотири), однак у "синьо-жовтих" виявилась найгірша різниця забитих і пропущених голів і вона посіла останню сходинку у квартеті.

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