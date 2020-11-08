Головний тренер лондонського клубу Френк Лемпард прокоментував перемогу над Шеффілд Юнайтед (4:1) у матчі англійської Прем'єр-ліги та розсипався у компліментах бразильському захиснику Тьягу Сілві.

"Це була наша найкраща гра в сезоні. Ми демонструємо гарний футбол, але Ліверпуль і Манчестер Сіті підняли таку планку, що нинішній рівень ми повинні демонструвати щотижня. Нам ще належить скоротити відрив від цих команд, так що я не літаю у хмарах.

Челсі – Шеффілд Юнайтед – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Я знав Тьягу Сілву як гравця. Він вражає підготовкою до матчів, підходом до тренувань. Він уже вплинув на нашу команду своєю особистістю, хоча став її частиною зовсім недавно", – цитує Лемпарда видання Yahoo Sports.

Нагадаємо, Сілва став автором третього гола у ворота Шеффілд Юнайтед. Перемога дозволила "синім" посісти у турнірній таблиці АПЛ третю сходинку. Від лідера – Саутгемптона – Челсі відстає на 1 очко.

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