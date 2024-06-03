"Якщо це станеться, буде приголомшливо. Такий гравець, як він... Ви бачили у фіналі, що єдина деталь, якої нам не вистачало, – бомбардира.

Мбаппе йде на суттєве зменшення зарплати, але Реал обіцяє понад 100 мільйонів євро – розкрито всі деталі трансферу року

Думаю, якби він прийшов і дав нам це, ми були б у кращому становищі. Він вивів би нас на новий рівень", – цитує півзахисника Реала Eurosport.

Нагадаємо, що інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Кіліан Мбаппе вже підписав угоду з "вершковими". Найближчим часом Реал має офіційно оголосити про перехід француза.

Мбаппе, я пишу тобі листа...