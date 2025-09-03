Легенда українського футболу Валерій Васильович Лобановський посів третє місце в рейтингу тренерів, які ніколи не вигравали Лігу чемпіонів за версією FourFourTwo. Перше місце дісталося Дієго Сімеоне, наставнику Атлетіко, а друге – Арсену Венгеру, який тривалий час працював з Арсеналом.

"Вплив Лобановського на мене був настільки глибоким, що я досі часто бачу його уві сні", – сказав Андрій Шевченко, один з найвідоміших учнів українського майстра. Але можна заповнити цілу бібліотеку даниною поваги тренеру, який визначив цю банальну фразу: він випередив свій час.

Вірячи в науку, аналітику і періоди високої інтенсивності, Лобановський тренував збірну Радянського Союзу на двох чемпіонатах світу і привів її до фіналу Євро-88. Однак саме три періоди в київському Динамо визначають його як гравця, який завоював 13 чемпіонських титулів і два Кубки володарів кубків.

Він, ймовірно, очолив би цей список, якби дійшов до фіналу Кубка європейських чемпіонів/Ліги чемпіонів. Однак найближче до цього Лобановський був у 1999 році, коли він привів блискучу київську команду на чолі з Шевченком до півфіналу, де та зазнала болісної поразки від мюнхенської Баварії з рахунком 3:4", – додає видання.

У списку є також Мірча Луческу, якому відвели сьому сходинку. Також в рейтингу опинилися Массіміліано Алегрі, Боббіі Робсон, Маурісіо Почеттіно, Унаї Емері, Дідьє Дешам, Антоніо Конте та інші.

