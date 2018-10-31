"Він вимушено жив у Макіївці", – Олімпік став на захист свого прес-аташе

Донецький Олімпік відкрито став на захист свого прес-аташе Олега Баркова, який підозрюється в участі в чемпіонаті "ДНР".

"У зв'язку з останніми випадами на адресу прес-аташе нашого клубу Олега Баркова, хочемо висловити підтримку нашому співробітнику. Вважаємо, що не може бути дискримінації за одним тим фактом, що людина жила в Макіївці в 2016 році і займаласьспортом в рідному місті, вела здоровий спосіб життя. Футбол був його хобі.

Гельзін: Будемо з'ясовувати, чи дійсно наш прес-аташе грав у чемпіонаті "ДНР"

Олег на той момент не працював в Олімпіку, вимушено жив у Макіївці у зв'язку з сімейними обставинами, які на той момент були в його родині.

Ми, футбольний клуб Олімпік, підтримуємо Олега в цій непростій для нього ситуації, коли він став жертвою чиїхось інтриг. Ми знаємо його як професіонала і патріота своєї країни", – йдеться в повідомленні прес-служби клубу.

"Не можу сказати, що Росія – агресор". Олексій Гай – про війну на Донбасі та звинувачення в сепаратизмі