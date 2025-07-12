Шахтар не домовився на цю мить про пролонгацію угоди з захисником збірної України Юхимом Коноплею.

"З того, що я дізнавався, то нібито в перемовинах про продовження контракту ніяких просувань немає. Набиває собі ціну? Наскільки я чув, то так.

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Він викручує руки Шахтарю: "Я коштую стільки, от такий контракт я хочу. Або стільки, або я йду вільним агентом", – розповів інсайдер Ігор Бурбас у BurBuzz.

Нагадаємо, Transfermarkt вказує на те, що контракт Юхима Коноплі з Шахтарем діє до 30 вересня 2026 року. Загалом захисник зіграв за "гірників" у 88 матчах, в яких забив п'ять голів та віддав 11 асистів.

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