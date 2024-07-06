"Ми виконали велику роботу. Виграли три з чотирьох післяматчевих пенальті. Для гравців, які виходять на поле і роблять те, що вони робили, на кшталт Сака, який пройшов через труднощі, і витримав цей тиск, це чудово.

Англія – Швейцарія – 1:1 – відео голів та огляд матчу Євро-2024 з черговою серією пенальті

З Букайо працювати – мрія, він казковий хлопець, такий професіонал, з ним так весело. Він виконує дивовижну роботу з м'ячем і без нього. Я вважаю, що всі гравці були блискучими, це найкраща гра, яку ми коли-небудь грали. Вони проявили характер і стійкість.

Величезний виступ, величезний результат, і все ще виступаємо на турнірі. Ми в нашому третьому півфіналі, і це багато говорить про всю групу. Я думаю, що ми добре контролювали ситуацію.

Як далеко може зайти Англія? Ось у чому зараз виклик. Ми добре грали проти дуже хорошої команди. Ви повинні бути на висоті в обороні. Я вважаю, що наш пресинг був хорошим, ми використовували м'яч набагато краще, ніж робили це протягом усього турніру. Є ознаки зростання", – цитує Саутгейта BBC.

Нагадаємо, що Букайо Сака зрівняв рахунок у матчі зі Швейцарією, перевівши гру у додатковий час. У серії пенальті Англія була сильнішою і здобула путівку у півфінал Євро-2024.

Англія вийшла у півфінал Євро-2024, по пенальті вибивши Швейцарію – Сака врятував класним голом, зірка Ман Сіті підвів