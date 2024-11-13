"Чи вплинув расизм на те, що Вінісіус Жуніор не отримав "Золотий м'яч"? Ні, це не має нічого спільного з расизмом. До расизму у футболі ставляться зовсім по-іншому. Думаю, що він викликає роздратування, роблячи ті речі на полі, які не повинен робити. Він заслуговує на "Золотий м'яч", але його поведінка викликає питання.

"Якби в будинку у кожного була камера...": Родрі заспівав неповажну пісню про Вінісіуса після отримання "Золотого м'яча"

Пам'ятаю, як суперник [Кімміх із Баварії] ввічливо повернув Вінісіусу м'яч, але той проігнорував цей жест, унаслідок чого м'яч опинився на землі. Суперник знову підібрав цей м'яч і дав його Жуніору вже прямо в руки. Вінісіус завжди поводиться на межі дозволеного. У його випадку ми не маємо золотої середини: його або люблять, або ненавидять", – цитує Лушембургу Cadena SER.

Нагадаємо, що Вандерлей Лушембургу тренував Реал у сезоні 2004/05.