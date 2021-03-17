"Сьогодні я вкотре дивився кліпи. Раніше я завжди обирав Мбаппе, але в Холанді таки щось є.

Холанд влаштував міні-війну з голкіпером Севільї – норвежця принизили після пенальті, але суддя дав шанс відігратися

Він виглядає навіженим, але це в хорошому сенсі. Часом здається, що йому просто байдуже. А потім ти ще й бачиш його святкування проти голкіпера в Лізі чемпіонів. Мені це сподобалось", – цитує Каррагера Daily Mail.

Додамо, що Холанд разом з Борусією пройшов Севілью в 1/8 Ліги чемпіонів, а Мбаппе і компанія вибили Барселону.

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