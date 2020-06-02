"Він виглядає наче зомбі": Ді Марія має серйозні проблеми зі здоров'ям – дружина стурбована

Хавбек ПСЖ Анхель Ді Марія важко переносить повну відсутність футболу після рішення Франції остаточно завершити сезон.

Аргентинець має ознаки загальної слабкості, безсоння і навіть депресії, інформує Le Parisien з посиланням на представника медштабу ПСЖ.

"Така молода, не можу в це повірити": Наінгголан повідомив про чергове горе в сім'ї – його дружина давно хворіє на рак

Ді Марія вкрай розчарований повною зупинкою сезону у Франції і просто не може знайти собі цікаве заняття. 32-річний гравець з нетерпінням чекає відновлення командних тренувань ПСЖ, однак це відбудеться лише через три тижні. Проблеми Ді Марії неабияк турбують його сім'ю. Дружина хавбека, Хорхеліна, у розмові з друзями зізналася, що "Анхель виглядає наче зомбі".

Додамо, що аргентинець був одним з провідних гравців ПСЖ у поточному сезоні – 11 голів та 21 асист у 37 поєдинках.

"Англія – помийна яма". Дружина Ді Марії з огидою пригадала рік Анхеля в МЮ – фейл клубу спричинив тотальну ненависть