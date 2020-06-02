toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Франція
КАРПАТИ ШАХТАР - ДИНАМО КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

"Він виглядає наче зомбі": Ді Марія має серйозні проблеми зі здоров'ям – дружина стурбована

17:52 291 Читать на русском
"Він виглядає наче зомбі": Ді Марія має серйозні проблеми зі здоров'ям – дружина стурбована
Анхель Ді Марія / Reuters

Хавбек ПСЖ Анхель Ді Марія важко переносить повну відсутність футболу після рішення Франції остаточно завершити сезон.

Аргентинець має ознаки загальної слабкості, безсоння і навіть депресії, інформує Le Parisien з посиланням на представника медштабу ПСЖ.

"Така молода, не можу в це повірити": Наінгголан повідомив про чергове горе в сім'ї – його дружина давно хворіє на рак

Ді Марія вкрай розчарований повною зупинкою сезону у Франції і просто не може знайти собі цікаве заняття. 32-річний гравець з нетерпінням чекає відновлення командних тренувань ПСЖ, однак це відбудеться лише через три тижні. Проблеми Ді Марії неабияк турбують його сім'ю. Дружина хавбека, Хорхеліна, у розмові з друзями зізналася, що "Анхель виглядає наче зомбі".

Додамо, що аргентинець був одним з провідних гравців ПСЖ у поточному сезоні – 11 голів та 21 асист у 37 поєдинках.

"Англія – помийна яма". Дружина Ді Марії з огидою пригадала рік Анхеля в МЮ – фейл клубу спричинив тотальну ненависть

blog_ava
Шахтар – Динамо: асистент легендарного іспанського арбітра виніс власний вердикт щодо скандального скасування гола
14:19
8653
Теги
ПСЖ ПСЖ Анхель Ді Марія Анхель Ді Марія Франція Дружини футболістів
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
53
хв
Україна
23:55
Північна Ірландія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук