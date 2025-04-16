В матчі 32-го туру Серії А проти Лаціо нападник Роми Артем Довбик не вразив грою і провів дуже невдалий поєдинок, чим викликав хвилю критики не тільки з боку фанатів, але й експертів. Зокрема висловився колишній півзахисник "вовків" Стефано Імпалломені.

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"Голи Довбика не обговорюються, але його виступи сумнівні. Гравця, за якого заплатили 40 мільйонів, потрібно підтримувати та захищати, як це робить Клаудіо Раньєрі.



Але якщо ви уважно стежите за матчами, то бачите, що Довбик завжди справляє слабке враження. Він виглядає чужорідним тілом, яке не бере участі в командній грі", – цитує Стефано Імпалломені TuttoMercato.

Додамо, що в поточному сезоні Довбик відзначився 16 голами та 4 асистами в 41 матчі за "джаллороссі" в усіх турнірах.

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