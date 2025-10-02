Бернарду Сілва був засмучений через пенальті у ворота своєї команди на 90-й хвилині. "Трохи прикро пропустити гол в кінці гри, коли, на мою думку, ми контролювали хід матчу. Ми не давали їм багато можливостей для контратак або створення небезпеки. Так що так, це прикро.

Дубль Холанда у відеоогляді матчу Монако – Манчестер Сіті – 2:2

Я ще не бачив епізоду в штрафному майданчику. Можливо, там був пенальті. Але Ерік Дайєр теж відомий своїми пірнаннями. Нас засмутили дрібні рішення; здавалося, все було проти нас. Навіть штрафний, який привів до пенальті, був призначений після порушення правил, якого не було", – цитує Бернарду TNT Sports.

Сам Дайєр не залишив ці слова Бернарду без відповіді. "Я чув, як він сказав, що я зараз стрибну в басейн. Мені потрібно переглянути гру, але контакт з обличчям був. Звісно, все залежить від рішення судді, але контакт був точно.

Я присвячую цей пенальті моєму другові Харрі Кейну. Я багато років спостерігав, як він виконує пенальті, і навчився кільком трюкам. Я застосував їх тут", – зазначив Дайер.

Матч Монако – Ман Сіті завершився внічию 2:2.

Дубль Холанда не врятував Манчестер Сіті, Олімпіакос без Яремчука програв Арсеналу, Наполі дотис Спортінг