"Магуайр відіграє важливу роль. Він капітан. Він керує командою, він спілкується з менеджером і він мотивує партнерів. Він є прикладом на тренуваннях.

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Кожна гра – це випробування. Кожен сезон – це випробування. Я думаю про покращення команди та цих гравців, це моя робота з тренерським штабом. Ми зосереджені на цьому процесі. Знаю, що ця група може виступати краще, вони багато разів показували це в цьому сезоні. Ми досягли значного прогресу протягом сезону, але у нас є кроки попереду. У нас є багато ігор і можливостей, щоб довести це", – заявив наставник "червоних дияволів" на прес-конференції.

Нагадаємо, що в матчі проти Севільї Магуайр незграбно зіграв біля своїх воріт та привіз гол. Капітана Манчестер Юнайтед різко розкритикувала преса після гри.

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