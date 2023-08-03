"Він відчув сильний біль": Клопп прокоментував травму чемпіона світу в матчі з Баварією
Головний тренер Ліверпуля прокоментував травму Алексіса Мак Аллістера в товариському матчі з Баварією (3:4).
Мак Аллістер був замінений у перерві.
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"Там була гра коліно в коліно, він міг продовжити гру. Спочатку мені сказали, що він відчув сильний біль, тому було зрозуміло, що ми його замінимо. Не було необхідності змушувати його продовжувати матч. Коли я поговорив із ним після цього зіткнення, він сказав: "Ні, ні, зі мною все було в порядку". Але ми не хотіли ризикувати. Буде синяк, але з ним усе гаразд", – наводить слова Клоппа This is Anfield.
Нагадаємо, що Мак Аллістер – чемпіон світу 2022 року в складі збірної Аргентини. Він перейшов до Ліверпуля влітку з Брайтона за 35 млн фунтів стерлінгів.
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