"Ямаля робить особливим те, що він грає на дуже високому рівні вже у свої 16 років. Справжня насолода – стежити за тим, як він грає, який дорослий футбол він показує. Звичайно, йому ще доведеться багато чого навчитися. Але у свої 16 він уже вміє таке, що просто дивуєшся.

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Зараз Родрі входить до двох-трьох найкращих опорних півзахисників у світі. Може, він і є найкращим. Ви завжди можете передати йому м'яч, і він завжди просить про це. Він майже завжди приймає правильні рішення і майже ніколи не втрачає м'яч. Це гравець, якого кожен тренер і кожна команда хотіли б мати у своїх рядах", – цитує Гюндогана УЄФА.

Нагадаємо, матч 1/4 фіналу Євро-2024 між збірними Німеччини та Іспанії відбудеться 5 липня о 19:00

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